Pensioni, a luglio un assegno sostanzioso

Sarà un cedolino sostanzioso quello di luglio per circa 16 milioni di pensionati italiani. Sarà infatti pagata la quattordicesima mensilità (che spetta a chi ha un reddito personale inferiore ai 13.659,88 euro).

Ad aggiungersi sarà il bonus da 200 euro una tantum introdotto la scorsa settimana dal governo per fronteggiare gli effetti del carovita. Un bonus che andrà (lavoratori o pensionati) a chi ha un reddito inferiore ai 35 mila euro. I 200 euro, dunque, dovrebbero essere erogati in un’unica soluzione nel cedolino in arrivo il 1° luglio in aggiunta alla normale mesilità di pensione. E con lo stesso maxi-cedolino a circa 4 milioni di pensionati con un reddito personale annuo inferiore ai 13.659,88 euro sarà pagata anche la quattordicesima.

Per arrivare al tetto dei 35mila euro vengono presi in considerazione dei redditi di qualsiasi natura. Ma c’è naturalmente un elenco di “voci” escluse dal calcolo. A cominciare della casa di abitazione, dai trattamenti di fine rapporto, e dall’assegno unico. E a non incidere sono anche gli assegni familiari, gli assegni di guerra, gli indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, le indennità di accompagnamento e quelle per i ciechi parziali e per i sordi prelinguali.