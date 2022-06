A Milano via al Salone del Mobile 2022: le date e i biglietti per i visitatori, gli eventi in programma

MILANO - Il Salone del Mobile torna a Rho Fiera con i numeri e le dimensioni a cui siamo abituati: dal 7 al 12 giugno tutti e 20 i padiglioni del polo fieristico verranno occupati, per 200mila mq di superficie e 2.000 espositori (scoprili tutti qui), il 25% stranieri, in un’edizione che si preannuncia storica. È infatti la numero 60.

In fiera sarà possibile tornare a vedere tutte le manifestazioni: dal Salone Internazionale del Mobile e il Salone Internazionale del Complemento d’Arredo e Workplace3.0, fino alle biennali, EuroCucina, con l’evento collaterale FTK: Technology For the Kitchen e il Salone Internazionale del Bagno. Torna anche S.Project, spazio trasversale ai diversi ambiti del progetto che ha debuttato con grande successo nel 2019. Ultimo ma non meno importante, il SaloneSatellite, quest’anno presente nei padiglioni 1/3, con i suoi 600 talenti under 35.

Photo by Saverio Lombardi Vallauri



Al tradizionale programma espositivo si aggiungono anche due mostre tematiche ADI, legate alle biennali, DESIGNin the Kitchen e DESIGNin the Bathroom, affidate alla curatela dell’architetto Alessandro Colombo con Paola Garbuglio nei padiglioni 9/11, 22/24, e l’installazione “Design with Nature” curata da Mario Cucinella nel padiglione 15.

Il Salone Internazionale del Mobile 2022 è il palcoscenico che da sempre coniuga business e cultura, facendo la storia del design e dell’arredo di ieri, oggi e domani. E che si presenta al mondo con un’offerta di prodotti di altissima qualità ripartiti nelle tre tipologie stilistiche: Classico, che attinge ai valori di tradizione, artigianalità e maestria nell’arte di realizzare mobili e oggetti in stile classico; Design, prodotti espressione di funzionalità, innovazione e grande senso estetico; xLux, settore dedicato al lusso senza tempo riletto in chiave contemporanea. Un’offerta che coniuga qualità e tecnologia, frutto della creatività delle migliori imprese del settore, capaci di sviluppare la propria attività investendo ogni anno nell’innovazione di prodotti e soluzioni per l’abitare.

I numerosi espositori e le migliaia di prodotti esposti confermano il profondo valore del Salone Internazionale del Mobile quale palcoscenico internazionale della creatività e forum degli addetti ai lavori – in media, ogni anno, oltre 370.000 presenze da 188 Paesi.

Photo by Alessandro Russotti

I BIGLIETTI

Quartiere Fiera Milano, Rho.

Ingresso: Porta Sud, Porta Est, Porta Ovest

L'ingresso è a pagamento con registrazione obbligatoria.

I biglietti sono validi solo per l’ingresso sabato 11 e domenica 12 giugno, giorni di apertura al pubblico, dalle 9.30 alle 18.30

In caso di dubbi sulla categoria di appartenenza (pubblico o operatori di settore) vi preghiamo di scrivere a tickets@salonemilano.it indicando il vostro campo di attività.

I biglietti di ingresso sono personali e non cedibili.

Al momento dell'ordine è necessario indicare il giorno della visita. Successivamente all'ordine, il giorno può essere modificato nell’area riservata, dalla pagina 'Riepilogo ordini’.

Il giorno prenotato per la visita viene stampato sul biglietto, in caso di modifica della data, è necessario scaricare e stampare il biglietto aggiornato.

Non sarà consentito l'ingresso in un giorno non prenotato e diverso da quello indicato sul biglietto.

Tutti i biglietti vengono inviati via mail e possono essere scaricati anche dalla pagina 'Riepilogo ordini’ nel sito

I biglietti possono essere acquistate esclusivamente online.

I biglietti saranno disponibili in prevendita a prezzo ridotto fino alle 23.59 (CEST) del 6 giugno.

A partire dal primo giorno di manifestazione sarà invece in vigore la tariffa intera.



Prezzi 2022

Tipologia biglietto

Biglietto Pubblico 1 giorno

Prevendita online (fino al 6/06)

€ 30,00

Online (dal 7 al 12/06)

€ 35,00

I prezzi si intendono IVA inclusa

Pagamento: sono accettati pagamenti con carte di credito Visa, Mastercard, American Express, Union Pay e con i wallet digitali Google Pay e Apple Pay

Il SaloneSatellite è aperto al pubblico per tutta la durata della fiera, con ingresso gratuito.

Per informazioni: 0280898962, dalle ore 8.00 alle ore 20.00, da lunedì a sabato.

QUI TUTTI GLI EVENTI IN PROGRAMMA

COME ARRIVARE





Clicca qui o sull'immagine per la piantina in formato PDF

MISURE ANTI COVID

Per l'accesso e la permanenza all'interno del quartiere sono state definite in condivisione con Fiera Milano le indicazioni di sicurezza e prevenzione riguardo alla diffusione del virus COVID-19.

Per l’accesso al quartiere fieristico non è più necessario presentare il Green Pass, Base o Rafforzato.

L’utilizzo di mascherine (chirurgiche o di protezione di livello superiore, come ad esempio FFP2) è raccomandato negli spazi al chiuso (ad esempio i padiglioni fieristici) e all’esterno in presenza di situazioni di assembramento.

L’utilizzo di mascherine del tipo FFP2 è invece obbligatorio nel caso di permanenza in sale conferenza (sale riunioni, congressi ecc.).