Da domenica a Milano via alla settimana delle fiere della moda

MILANO - Sette grandi eccellenze fieristiche nel mondo del fashion (quelle associate alla galassia Confindustria Moda DaTe, Micam, Mipel, The One Milano, Lineapelle, insieme a HOMI Fashion&Jewels Exhibition e Simac Tanning Tech), si stanno presentando ancora una volta unite all’appuntamento con gli eventi di settembre a Milano e non solo. Riconoscibili dall’hashtag #finallytogether le sette manifestazioni – che in totale ospitano 3.240 brand – propongono le proprie collezioni a un pubblico di operatori e buyer italiani e internazionali.

Dal 10 al 12 settembre 2022 Firenze ha ospitato DaTE – Shaping Avantgarde, evento dedicato all’occhialeria di avanguardia e subito a seguire a Fieramilano-Rho, da domani (16 settembre) fino a lunedì 19 si svolgerà HOMI Fashion&Jewels Exhibition, l’appuntamento dedicato all’eccellenza del bijou, del gioiello e dell’accessorio moda. In parziale contemporaneità, dal 18 al 20 settembre, si terranno le altre fiere del mondo fashion (quelle dove si registra anche la presenza delle aziende del nostro territorio) quali Micam, Salone internazionale delle calzature, Mipel, Salone internazionale dedicato alla pelletteria e all’accessorio moda e TheOneMilano, salone dell’Haute à-Porter, ed infine, sempre a Fieramilano dal 20 al 22 settembre Lineapelle, rassegna internazionale dedicata ai settori pelli, accessori, componenti, sintetico, tessuti e modelli per calzatura, pelletteria, abbigliamento e arredamento e Simac Tanning Tech, salone internazionale delle macchine e delle tecnologie per le industrie calzaturiera, pellettiera e conciaria. Inoltre, dal 20 settembre, con 68 sfilate , oltre 104 presentazioni e oltre 30 eventi prende il via la la Fashion week milanese.

