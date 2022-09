Domicilio digitale per le imprese: sanzioni in arrivo per le imprese non in regola

DOMICILIO DIGITALE: COME FUNZIONA

Il domicilio digitale è un indirizzo elettronico certificato (coincidente con l’indirizzo PEC) - sostitutivo del recapito fisico dell’impresa - che rende la comunicazione tra imprese e Pubblica Amministrazione diretta, sicura e tempestiva. Riveste notevole importanza poiché le comunicazioni trasmesse al domicilio digitale, al pari delle comunicazioni a mezzo raccomandata con ricevuta di

ritorno, equivalgono alla notificazione per mezzo posta e si intenderanno notificate non appena rese disponibili presso tale domicilio digitale, a prescindere dall’avvenuta lettura da parte del destinatario.

Affinché il domicilio digitale sia riconosciuto ed effettivo, deve essere comunicato al Registro Imprese della Camera di Commercio tramite una pratica telematica gratuita.

ASSEGNAZIONE D'UFFICIO DELLA PEC E RELATIVE SANZIONI

Alle imprese non in regola con la PEC, la Camera di Commercio, nei prossimi mesi, assegnerà d’ufficio un domicilio digitale e contestualmente notificherà – presso il cassetto digitale dell’impresa - la relativa sanzione, così come previsto dall’art. 37 del D.L. 76/2020 convertito nella Legge n. 120/2020.

Gli importi dei verbali di accertamento che verranno notificati nel cassetto digitale ammontano:

● per le IMPRESE INDIVIDUALI, art. 2194 C.C. in misura triplicata (ossia da € 30,00 ad € 1.548,00): ne consegue un pagamento in misura ridotta pari ad € 60,00.

● per le SOCIETA', art. 2630 C.C. in misura raddoppiata (ossia da € 206,00 ad € 2.064,00): ne consegue un pagamento in misura ridotta pari ad € 412,00 per ogni obbligato principale/rappresentante d’impresa.

Il domicilio digitale assegnato d’ufficio dalla Camera di Commercio consentirà SOLO il ricevimento in entrata di comunicazioni e notifiche e non anche la trasmissione in uscita di messaggi e documenti.

Al fine di evitare l’assegnazione d’ufficio e soprattutto la notifica del verbale di accertamento (sanzione), le imprese possono ancora comunicare al Registro Imprese il proprio domicilio digitale.

Per verificare la regolarità della propria posizione, per scoprire come comunicare la propria PEC e per maggiori informazioni, le imprese possono consultare la pagina informativa di Unioncamere

https://domiciliodigitale.unioncamere.gov.it ove è disponibile anche un canale di assistenza dedicato.

Per maggiori informazioni, è possibile contattare: