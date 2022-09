Bonus energia da 100 euro per i lavoratori dell'edilizia

PAVIA - Un "Bonus Energia", un contributo di 100 euro netti sarà distribuito ad una platea di circa 1.500 operai dipendenti di oltre 400 imprese edili del territorio, con un budget complessivo messo a disposizione di 150 mila euro.

Il contributo nasce da un accordo tra le parti sociali dell’edilizia della Provincia di Pavia: Ance Pavia, Confartigianato Imprese Pavia, Confartigianato Imprese Lomellina, CNA Pavia, Associazione Artigiani dell’Oltrepò Lombardo - Claai Voghera, Associazione Artigiani di Pavia e Provincia – Claai Pavia, Associazione Varzese Artigiani – Claai Varzi , Associazione Artigiani Mede - Casa e Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil.

La sede della Cassa edile di Pavia, in via Damiano Chiesa

I lavoratori dovranno essere iscritti alla Cassa edile Pavia.

«Un risultato importante - sottolineano Carlo Sidonio e Salvatore Cutaia, rispettivamente Presidente e Vicepresidente di Cassa Edile Pavia - che rimarca la vicinanza, ancora una volta, della Cassa ai lavoratori del settore in un momento particolarmente difficile caratterizzato da un vertiginoso aumento delle utenze domestiche per le famiglie. La prestazione vuole essere un segno tangibile che Cassa edile mette a disposizione delle famiglie dei lavoratori edili con lo scopo di mettere fin da subito in campo delle risorse per far fronte ai costi delle bollette di gas e luce».

«Il sussidio - concludono Sidonio e Cutaia - si inserisce in una serie di interventi che Cassa edile ha disposto a favore di operai e imprese nell'anno 2022 come il contributo a chi ospitava profughi ucraini o l'integrazione al reddito nel caso di quarantena per covid e rimarca nuovamente lo spirito mutualistico dell'ente».

Cassa edile festeggia nel mese di settembre i 60 anni di attività. Ad oggi sono iscritte oltre 1000 imprese edili con più di 4500 addetti.