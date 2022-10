Riscaldamento, firmato il decreto taglia-consumi

Quindici giorni in meno, riduzione di un grado della temperatura e di un'ora al giorno per il riscaldamento quest'inverno.

Ci sono delle eccezioni però per ospedali, asili, piscine, saune e alcune attività industriali e artigianali a cui i Comuni abbiano già concesso deroghe ai limiti di temperatura, oltre che agli edifici dotati di impianti alimentati in prevalenza a energie rinnovabili. È quanto contiene il decreto taglia consumi firmato dal ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani.

Queste tre misure, secondo la stima dell'Enea, farebbero risparmiare 2,7 miliardi di metri cubi di gas. Il caro-bollette, che sta colpendo famiglie e imprese, mobilita i Comuni, con i sindaci pronti a chiedere al prossimo Governo fino a un miliardo di euro per non mandare in default i bilanci amministrativi.

Anziché il 15 ottobre il riscaldamento partirà il 22 e sarà spento il 7 aprile anziché il 15. Al fine di agevolare l’applicazione delle nuove disposizioni, Enea pubblicherà un vademecum con le indicazioni essenziali per impostare correttamente la temperatura di riscaldamento che gli amministratori di condominio potranno rendere disponibile ai condomini.