Nuovo market a Vigevano, l'apertura di Aldi

VIGEVANO - È stato inaugurato questa mattina il nuovo punto vendita Aldi, in corso Novara 148. Il supermercato ha una superficie di oltre 1300 metri quadri e si è insediato dove sino a pochi mesi fa si trovava un grande negozio di bricolage.

Lo store concept di Aldi, si legge in un comunicato, è «pensato per rispondere alle esigenze dei consumatori. Il punto vendita contribuisce a creare un’esperienza di acquisto sempre più “smart” grazie ad un assortimento compatto e completo, organizzato in modo efficace e intuitivo che permette ai clienti di fare la spesa rapidamente e con semplicità».

In occasione della nuova apertura, Aldi annuncia il lancio di «speciali offerte in sottocosto in aggiunta alle promozioni settimanali, per invitare i cittadini di Vigevano a scoprire la qualità, la freschezza e la convenienza dei propri prodotti». La catena multinazionale si definisce «alleata delle famiglie italiane: il “prezzo Aldi” rappresenta una garanzia di qualità Made in Italy al giusto prezzo, espressa attraverso una selezione virtuosa di prodotti composta da circa 130 referenze di frutta e verdura e 30 marche. Il tutto con una forte connotazione tricolore: circa l’80% dei prodotti alimentari in vendita, infatti, nasce dalla collaborazione con realtà agricole italiane di eccellenza».

Inoltre l’apertura di Vigevano «consolida la presenza di Aldi in Lombardia, dove ora sono 48 i punti vendita sul totale nazionale di 143 aperture complessive e 2.732 persone impiegate. Il nuovo negozio fornirà 16 nuove opportunità lavorative, portando a quota 852 il numero di collaboratori sul territorio lombardo. Numeri che consolidano il piano di espansione nelle regioni del Nord, con l’obiettivo di portare nuovo impulso all’economia e all’occupazione locale».