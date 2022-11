Il gruppo Riccardi Auto inaugura il nuovo show room Nissan a Magenta

Una serata di gala per l'evento che ieri sera (giovedì) ha coinvolto il gruppo Riccardi Auto presente a Vigevano e Magenta. In quest'ultima sede Daniele Riccardi ha incontrato il presidente e amministratore delegato di Nissan Italia Marco Toro. Tanti invitati, compreso il sindaco di Magenta Luca del Gobbo, con la sua giunta e una cerimonia che ha avuto anche un sapore derivato dalla tradizione giapponese, come ha voluto spiegare Toro.

«Ci teniamo a completare questo accordo come se fosse un matrimonio e ci scambiamo dei gemelli da camicia, della Nissan, ora li avrà anche Daniele». Al racconto di Riccardi sulla nascita della sua azienda, con il padre appassionato di motociclismo fin dagli anni ’50, da cui è nato tutto, compresa la passione per i motori che si è poi tramandata al figlio Daniele è seguito quello di Toro, che ha spiegato le ultime novità del gruppo, i nuovi motori Nissan “e-power” e le ultime motorizzazioni. Presente nello show room, coperta da un telo rosso una prestigiosa Nissan Xtrail e-4orce 4WD, che è stata poi scoperta e visibile ai tanti presenti.