La grande rassegna si chiude con Masini

Marco Masini non sarà da solo, ma con la band. Massimiliano Agati, percussioni. Cesare Chiodo al basso e alla chitarra e Lapo Consortini alla chitarra acustica. Una «prova di riavvicinamento, per riassaporare il gusto di stare insieme che solo l'estate ci può regalare». Marco Masini è sincero, verace. Nonostante canti da più di trent'anni sembra amare il proprio lavoro come il primo giorno, e come la cosa più bella che ci sia al mondo. Un entusiasmo, e un repertorio vastissimo tra successi e brani da riscoprire.

L'appuntamento con Masini a Vigevano sarà il 28 luglio dalle 21 presso il castello Sforzesco. Lui concluderà la rassegna "Estate in Castello”. «Quando saliamo su un palco - dice il cantautore fiorentino, classe 1964 - troviamo il nostro modo per sfogarci, per divertirci. I concerti sono uno step necessario e imprescindibile, uno stimolo. Il lockdown dell'ultimo anno e mezzo ha insegnato a quasi tutti a usare il pc, a usufruire dello streaming. Credetemi: non è la stessa cosa». Non lo è neanche esibirsi senza pubblico, senza l'applauso.

«Forse - prosegue Marco Masini - tecnicamente è più semplice, ma anche frustrante. Il concerto senza la folla ricorda gli esordi, quando nel locale sottocasa c'erano una decina di persone, tutti amici portati da te. Il concerto pop o rock invece è aggregazione, fantasia, condivisione».

La scaletta farà di necessità virtù. Non è detto che l'adattamento per un complesso di soli quattro elementi (lui compreso) sia un ridimensionamento. Alle grandi hit come "T'innamorerai” o “L'uomo volante” si affiancheranno altri brani «messi a nudo», riproposti in modo diverso e forse addirittura migliorati. Così anche chi non è fan assiduo potrà scoprire nuove cose.

Per informazioni e dettagli su biglietti e prevendite consultare www.friendsandpartners.it e www.ticketone.it. sia on line che nei punti vendita. Apri il sito Ticketone.it e cerca il Punto Vendita più vicino a te!

Prezzi biglietti in prevendita: primo Settore Numerato € 55. Secondo Settore Numerato € 45. Terzo Settore Numerato € 35. Quarto Settore Numerato € 30. Prevendita a Vigevano all'agenzia di viaggio Civaturs di via Dante. Organizza l'agenzia PromoterPv.