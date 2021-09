"Gianni Schicci" da piazza Ducale in tutto il mondo

L’opera lirica da piazza Ducale in tutto il mondo, grazie all’associazione Etta e Paolo Limiti e alla presenza del canale Sky Classica che sabato registrerà la serata per poi trasmetterà, in differita, in 38 Paesi nel mondo.

«Il progetto si prefigge un duplice scopo: da un lato far conoscere l’opera italiana al vasto pubblico, dall’altro tornare a far rivivere e animare i luoghi preziosi di cui il nostro territorio è fecondo», così la presidente dell’associazione, l’avvocato Daria Pesce, per l’edizione 2021 ha deciso di associare un trittico pucciniano a luoghi simbolo italiani.

La prima opera in programma (“Gianni Schicchi”) sarà allestita proprio a Vigevano in Piazza Ducale sabato sera, 25 settembre, con inizio alle ore 21. La seconda, “Suor Angelica”, andrà in scena alla Certosa di Casteggio martedì 28 settembre.

Per "Gianni Schicchi" sono previsti 960 posti a sedere, suddivisi in due settori. I palchi (per gli artisti e per l’orchestra) saranno di fronte al sagrato del Duomo, mentre la parte centrale di piazza Ducale sarà transennata a delimitare le sedute.

Biglietti primo settore 25 euro, secondo settore 18 euro (+ prevendita), in vendita on line su ticketone.it e sul sito del Teatro Arcimboldi.