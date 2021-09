Il Lirico riparte con una "Serata Cajkovskij"

Il primo appuntamento del Cartellone 2021 del Teatro Lirico di Magenta - composto da quattro straordinari eventi tra musica e teatro che si terranno tra settembre e novembre - è per sabato 25 settembre (con inizio alle ore 21).

Questo il programma della SERATA CAJKOVSKIJ, il concerto sinfonico a cura dell'Orchestra Antonio Vivaldi:

Pëtr Il'ič Čajkovskij (1840-1893)

Concerto in re maggiore per violino e orchestra, op. 35

Sinfonia n. 6 in si minore, op. 74 "Patetica"

Amleto overture-fantasia op. 67

Violino Ilya Grubert

Direttore, Lorenzo Passerini

Prezzi biglietti musica: platea 18 euro - galleria 12 euro - ridotto (giovani under 26 anni) 10 euro