Ritorna “In nomine naturae”, dopo 40 anni la mostra di Parea

Il Cantico delle Creature di San Francesco d’Assisi illustrato in nove tavole. Un trionfo del colore. Così Vincenzo Parea, insigne pittore vigevanese classe 1940, decide di riproporre al pubblico un ciclo di opere realizzato più di quarant’anni fa.

Lo scenario è quello del Museo del Tesoro del Duomo. Qui sabato 25 settembre alle 17 verrà inaugurata la mostra “In nomine naturae”. Sarà visitabile fino al 7 gennaio 2022, con alcuni eventi a scandirla. Il primo, domenica 26 alle 16, vede don Luca Pedroli tenere la conferenza “La custodia del creato” presso l’aula magna del seminario vescovile.

«Il Museo del Tesoro - così si presenta l’evento - ha voluto riproporre questa mostra considerandola estremamente attuale per l’intimo legame con il messaggio francescano e tutte le implicazioni ecologiste che ne derivano. L’essenzialità delle opere di Parea, dove è il mero colore inondato di luce ad esprimere il concetto, si sposa con il messaggio di semplicità e di armonia di Francesco. Vincenzo Parea è pittore cromoplastico, che ha approfondito la sua dimensione artistico-culturale in un rapporto costante e dialettico e di studio con i maggiori artisti operanti nell’epoca contemporanea. Vigevanese di nascita, Parea ha varcato i confini ristretti della nostra zona esponendo le sue opere in prestigiose mostre in Italia e all’estero, dall’Argentina alla Germania, dove è particolarmente apprezzato».