Yoga e passeggiata al Bosco del Vignolo

Per questa domenica, 26 settembre, è in calendario un doppio appuntamento all’oasi Lipu del Vignolo, a Garlasco.

Alla mattina si terrà una sessione di “Yoga nel bosco”, adatta anche ai principianti; il ritrovo è alle ore 9,30 (costo di 5 euro per i soci Lipu, 10 per i non soci). Nel pomeriggio viene riproposto il percorso guidato nel bosco che era in programma lo scorso fine settimana, poi rinviato per maltempo: “Benvenuto Autunno” una passeggiata alla scoperta del biancospino e dell’edera e delle loro virtù; l’evento è gratuito per i soci Lipu, a donazione per i non soci. Prenotazione obbligatoria al numero 347.9442440 (anche WhatsApp).