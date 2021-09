Sabato 2 e domenica 3 ottobre all'Abbazia di Morimondo andranno in scena le Giornate Medievali (in attesa di Trecentesca). L'evento è organizzato in collaborazione con Associazione culturale Compagnia di Porta Giovia, il Comune e la Pro loco di Morimondo, la Parrocchia Santa Maria Nascente, con il patrocinio di Fondazione Cariplo e il contributo di MIBACT e Regione Lombardia.

Questo il programma:

SABATO 2 OTTOBRE

Ore 15,00 apertura campo medievale

Ore 15,30 dimostrazione di cucina medievale, preparazione del burro e ricotta, uso della macina a mano

Ore 17,00 vestizione dei cavalieri: didattica sull’armamento trecentesco

Ore 18,30 dimostrazione artiglierie medievali

Ore 19,00 pasto del pellegrino su prenotazione chiamando lo 02 9496 1919

Ore 20,30 concerto "Nuova Musica Antica" con l'ensemble Murmur Mori: poesia medievale giullaresca italiana in

musica



DOMENICA 3 OTTOBRE

Ore 10,30 apertura campo

Ore 11,00 presenza in piazza prima della messa

Ore 15,00 nel campo medievale: dimostrazione di cucina medievale,

preparazione burro e ricotta, uso della macina a mano

Ore 15,00 nei laboratori del museo: open day laboratori di miniatura, calligrafia, affresco, erboristeria medievale

Ore 16,30 vestizione dei cavalieri: didattica sull’armamento trecentesco

Ore 18,00 dimostrazione artiglierie medievali e chiusura evento

Durante gli orari di apertura il campo sarà visitabile liberamente e vi si svolgeranno varie attività, come la fabbricazione della cotta di maglia, la fabbricazione delle candele, l’addestramento dei soldati e tanto altro...