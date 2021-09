La stagione di musica antica proposta all'auditorium San Dionigi di Vigevano dal Centro di Musica Antica della Fondazione Ghislieri si conclude - domenica 3 ottobre alle ore 17 - con Di(stanze): Dialogo tra stanze poetiche e stanze di casa nostra.

Si tratta di un evento che mette in dialogo la poesia in musica dei madrigali a quattro voci di Pomponio Nenna (1613) e una storia, messa in scena da due attori, di due persone protagoniste del proprio mondo sconvolto dal lockdown.

Il Primo Libro de’ Madrigali a Quattro Voci di Pomponio Nenna (1613), costituito da 21 brevi composizioni, è un esempio di sonorità appartenenti allo stile del madrigale maturo. La musica si intreccia con una storia: quella di Ergasto e Mirtillo, unici protagonisti del proprio mondo sconvolto dal lockdown. Al centro della scena l’emanazione delle loro coscienze che, sublimata in un canto corale, svela le parti più profonde dei due personaggi.



Gli attori Matteo Serino ed Elisa Vitiello sono accompagnati dall’ensemble vocale RimeSparse: un gruppo nato nelle mura dell’Aula Magna del Collegio Ghislieri. I membri sono infatti tutti del Coro Ghislieri, il gruppo barocco residente del Collegio Ghislieri chiamato in tutta Europa in sale prestigiose quali il Concertgebouw di Amsterdam e la Berliner Philarmonie, e hanno una carriera avviata anche in altri ensemble o come solisti, sia in Italia sia all’estero.

In scena:

Marta Redaelli, soprano

Silvia Capobianco, alto

Roberto Rilievi, tenore

Matteo Bellotto, basso

Matteo Serino, attore

Elisa Vitiello, attrice e regista

Per assistere al concerto scrivere a biglietteria@ghislieri.it

Biglietti:

€ 20,00 settore unico numerato – tariffa intera

E' necessario essere musiti di green pass in corso di validità e di mascherina.

€ 10,00 settore unico numerato – tariffa ridotta per: Under 30, Over 65, tesserati FAI