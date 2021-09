Castle Street Food: tre giorni di cibo e musica

Il cibo di strada sarà protagonista a Gambolò da venerdì 1 a domenica 3 ottobre, quando è in programma l’evento Castle Street Food. La manifestazione fa parte degli appuntamenti della rassegna Estate a Gambolò, organizzata dal comitato della Pro Loco in collaborazione con il Comune. Gli organizzatori fanno sapere che arriverà una «carovana di cucine su quattro ruote, con i sapori e le prelibatezze dei migliori food truck in circolazione».

Venerdì l’evento si terrà dalle 18 a mezzanotte, mentre sabato e domenica le cucine saranno aperte sia a pranzo sia a cena, ininterrottamente da mezzogiorno a mezzanotte. In queste tre giornate non mancheranno gli appuntamenti di musica e di intrattenimento.