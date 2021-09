Lunedì 4 ottobre alle ore 18 Typimedia Editore, nella Sala dell’Affresco del Castello Sforzesco di Vigevano, presenta il volume fresco di stampa “Vigevano, le 100 meraviglie (+1)” a cura di Raffaella Costa, uno straordinario racconto di immagini e parole attraverso i secoli, un viaggio emozionale alla scoperta di un territorio che non smette di sorprendere. Un nuovo tassello della narrazione della penisola che, nella collana dedicata a “Le Meraviglie d’Italia”, si aggiunge ai volumi che raccontano la grande bellezza del Paese.

“Vigevano, le 100 meraviglie (+1)” è il racconto fotografico e testuale di una città dalla storia importante e dalle preziose testimonianze, capitale della Lomellina, ma con il cuore rivolto alla grande e vicina Milano. È un viaggio tra i fasti dei Visconti e degli Sforza, alla scoperta del genio di Leonardo, dell’influenza e dell’eleganza di Beatrice d’Este.

Tra le Meraviglie non poteva mancare Piazza Ducale, salotto rinascimentale e cuore della città, da cui si accede al Castello sforzesco, alla Loggia delle Dame e alle Scuderie, alla Strada coperta e alla Torre del Bramante. Da lì si dipartono viuzze che conducono ad antiche chiese, al Civico Teatro e a storici palazzi.

Una città raccontata dalla penna di Lucio Mastronardi il cui libro, Il Maestro di Vigevano, ha ispirato anche un celebre film. Ma Vigevano è anche sinonimo di imprenditoria, capitale internazionale della scarpa e sede di un museo unico e straordinario, il Museo Internazionale della Calzatura. E di quella locanda, il Cannon d’Oro, in cui nacque l’attrice Eleonora Duse, grande amore di Gabriele D’Annunzio. I tanti mulini e il Colombarone, cascina modello di Leonardo, la Scala d’acqua, le marcite e il Naviglio Sforzesco sono l’altra faccia di Vigevano. Quella legata all’agricoltura, non meno importante per il territorio.

A presentare il volume all’incontro del 4 ottobre ci saranno Gian Marco Centinaio, sottosegretario alle politiche agricole, alimentari e forestali, Sergio Calabrese, giornalista e scrittore, la fotografa Marcella Milani e Luigi Carletti, editore Typimedia, che dialogheranno con l’autrice Raffaella Costa. All’evento, moderato dal direttore de L'informatore Vigevanese Mario Pacali, interverrà anche Andrea Ceffa, sindaco di Vigevano.

“A chi ogni tanto si chiede che cosa possa avere la Pianura Padana di così speciale da

meritare un’attenzione che non sia puramente di carattere economico”, commenta Luigi

Carletti, presidente di Typimedia, “bisognerebbe davvero consigliare di farsi un giro a

Vigevano e nella sua Lomellina”.

Con queste parole il Sindaco di Vigevano Andrea Ceffa accompagna l’uscita del volume: “Vigevano ha un fascino intimo e discreto che si espande dalla meravigliosa Piazza Ducale fino ad arrivare ai suoi confini che si diluiscono nella campagna - dove la coltivazione del riso e le marcite raccontano una storia antica - e nel Parco del Ticino con la sua straordinaria biodiversità. Questo libro è un’occasione per scoprire la nostra città in tutta la sua bellezza”.



Vigevano, le 100 meraviglie (+1) (Typimedia Editore, 228 pag, € 19,90) è disponibile in libreria

e in edicola.