HOME 2021 – A pavia la fiera mercato dell'abitare

Il salone pavese dedicato agli stili dell’abitare torna a Palazzo Esposizioni il 9 e 10 ottobre per la sua ventiquattresima edizione dopo un anno di stop.

Sempre attenta al mercato in evoluzione Home porta in fiera a Pavia 150 espositori tra artigiani, designer e rivenditori dei settori: arredamento, pavimentazioni, automatismi e domotica, sistemi di sicurezza, oggettistica e biancheria per la casa, illuminazione, piscine, camini, bioedilizia, fotovoltaico e molto ancora.

In un’area dedicata anche Salute e Benessere per la cura psico-fisica della persona: trattamenti e cosmesi naturale, terapie olistiche, profumazioni, sono solo alcuni esempi.

In tutta sicurezza, l’evento ospiterà il suo pubblico in oltre 10 mila metri quadrati di esposizione.

Ingresso e parcheggio gratuiti.