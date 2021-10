Entra nel vivo il luna park

Il luna park in piazzale Longo c’è da due settimane, ma entra nel vivo da oggi, venerdì 1° ottobre, non solo perché finalmente lo spazio è al completo, ma per la cerimonia ufficiale col taglio del nastro. Sarà alle 16 alla presenza del sindaco Andrea Ceffa. I biglietti con lo sconto intanto raddoppiano (cliccando qui potete scaricarli e stamparli). Ai 100 mila prodotti “in proprio” dagli organizzatori degli spettacoli viaggianti se ne aggiungono altri 100 mila stampati dallo sponsor, il McDonald’s di Vigevano. Duecentomila ticket che consentono un pagamento ridotto in tutte le attrazioni, sia le 73 giostre sia i 9 banchi che somministrano prodotti alimentari.

«Quello che dobbiamo specificare – dicono Marco Sforzi, Raoul Ventresca, Franco Novarese, Elia Marchesi, Franco Paolella, Lorenzo Sambiase e Steven Corradi, i portavoce del luna park – è la validità dei ticket. Effettivamente non è chiara, perché per un errore di comunicazione non sono specificati i giorni in cui questi biglietti si possono spendere. Proseguiamo con gli sconti solo da lunedì a venerdì: quindi i ticket sconto non possono essere presentati sabato, domenica e lunedì 11, il giorno del Beato Matteo che coincide anche con gli ultimi momenti del luna park. Si tratta di un modo in cui veniamo incontro alle famiglie».

Finora l’affluenza al luna park è positiva, in linea con il pre Covid. Poi c’è il green pass. Una comunicazione non chiara aveva creato polemiche anche sui social. «Bisogna essere muniti di green pass – proseguono i rappresentanti degli spettacoli viaggianti – ma non verrà controllato all’ingresso. Ci saranno però dei controlli a campione da parte delle forze dell’ordine: quindi chi ne è sprovvisto rischia sanzioni salate». Gli steward all’ingresso inviteranno a indossare la mascherina, e altri di loro (10 in tutto) gireranno tra le stradine garantendo l’ordine.

«Il nostro – concludono – è una sorta di villaggio nella città. Siamo 300 persone che, per un mese ogni anno, sono ospiti a Vigevano ». Una tradizione quasi centenaria che si rinnova ancora.