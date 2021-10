La Filarmonica festeggia la festa della mela

Come ogni anno, da 28 a questa parte, ad Abbiategrasso arriva la bellissima festa della mela organizzata da “La filarmonica” di Abbiategrasso.

Si terrà domenica 3 ottobre dalle 8 alle 18. I banchetti dove si possono acquistare mele e torte si possono trovare in piazza Marconi e in piazza San Pietro. Da non perdere l’esibizione alle ore 16 della banda La Filarmonica in piazza Marconi. Il ricavato andrà a sostegno della Banda.