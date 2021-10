Toni Capuozzo presenterà “Lettere da un Paese chiuso”

Giornalista e inviato tra i più apprezzati in Italia, è anche molto seguito sui social. Toni Capuozzo sarà a Gravellona sabato 9 ottobre per presentare il suo libro “Lettere da un Paese chiuso” (Signs Publishing), una testimonianza dei mesi di pandemia vissuti a Milano. Il volume è arricchito da contenuti multimediali fruibili attraverso i Qr-code.

L’evento, già in programma alcuni mesi fa ma rinviato per il Covid, si terrà alle ore 20,45 all’oratorio San Faustino di via Matteotti 50, ed è organizzato dall’associazione Ricreando. Per informazioni e per prenotare i posti, inviare una mail all’indirizzo ricreando prenotazioni@gmail.com