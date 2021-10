Giornata della salute mentale: due incontri a San Dionigi

Trecento anni di storia, in cui la Psichiatria è stata vista come una commistione tra ruolo sanitario e sociale di controllo delle devianze, fanno sentire il loro peso. La malattia mentale è ancora considerata da tanti, troppi come uno stigma, qualcosa di cui vergognarsi. Preconcetti e pregiudizi ostacolano un intervento preventivo e di cura precoce. Per questo sono importanti occasioni come la “Giornata mondiale per la salute mentale”, che a Vigevano si celebra questa domenica (10 ottobre) con una serie di eventi all'auditorium San Dionigi

Alle 11 una tavola rotonda su «Riattivare le potenzialità della persona con disturbi psichici continuativi», con don Moreno Locatelli, direttore Caritas; Simone Feder, psicologo della Casa del giovane di Pavia; Luca Tarantola, primario di Psichiatria a Vercelli; Giusi Figliano, neuropsicologa Asst Lomellina; Marzia Segù, odontoiatra e assessore alle politiche sociali del Comune di Vigevano; Mimmo Sorrentino, regista.

Alle 16 altra tavola rotonda su «Costruire il benessere psichico: adolescenza come crocevia per tutelare mente e corpo», con lo stesso Migliarese, Fabio Canegalli, responsabile sanità penitenziaria Asst Pavia, Livia Decembrino, primario di Pediatria, e Alberto Panzarasa, preside del liceo Cairoli.

In auditorium saranno presenti dalle 10 alle 18 punti informativi dell’Unità di Psichiatria Lomellina e del servizio di Neuropsichiatria infantile, con possibilità di autotest su ansia, stress, insonnia e depressione.