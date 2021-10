"La ragazza del collegio", una nuova avventura per l'Allieva

Un libro che nessuno di noi può aver già letto: l’uscita infatti è prevista per il 12 ottobre prossimo. Quattro giorni dopo, sabato 16, Alessia Gazzola lo presenterà in anteprima a Vigevano dialogando con Alessandra Tedesco, nell’ambito della Rassegna letteraria alle 17,30 alla Cavallerizza del Castello Sforzesco.

“La ragazza del collegio” edito da Longanesi vede il ritorno del personaggio di Alice Allevi: con Claudio Conforti forma «la coppia più scintillante della medicina legale». Del resto si tratta di romanzi di vita vissuta in prima persona, o quasi. Alessia Gazzola, messinese, classe 1982, è un medico legale ella stessa, anche se per ora «ha scelto di non esercitare per dedicarsi all’altra passione, quella della penna». “Galeotto fu il libro”, è il titolo di questa Rassegna (ventesima edizione), e quello dell’incontro è proprio “Galeotta fu… l’autopsia!”.