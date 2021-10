Ottobre nei cortili: il via questa sera con “Il sorriso delle donne”

Aiutare gli artisti, duramente colpiti dalle chiusure causate dalla pandemia, e aprire luoghi semisconosciuti della città per offrire al pubblico la possibilità di apprezzare la bellezza di alcuni palazzi storici di Vigevano. È questo il duplice scopo di “Ottobre nei cortili”, manifestazione promossa dal “Pio sodalizio dei comici” con due spettacoli a palazzo Saporiti (sabato 9) e a palazzo Sanseverino (venerdì 15 ottobre).

L’iniziativa vede la collaborazione della delegazione locale del Fai, dei Lions e Leo Club del nostro territorio. «L’idea – ha spiegato Stefano Chiodaroli – è proporre in maniera “leggera” spettacoli che trattano temi importanti. Una parte del ricavato sarà devoluto a un fondo destinato a sostenere gli artisti comici provati in maniera molto forte dalle chiusure per il Covid. Non abbiamo potuto proporre la nostra arte nel bel teatro Cagnoni, perché chiuso per lavori di restauro, ma non abbiamo voluto esibirci nei luoghi soliti, come il Castello. Sapendo che nella nostra città esistono corti e palazzi, sia privati che pubblici, di bellezza antica e semi-sconosciuta ai più, abbiamo pensato di accostare il nostro modo di fare arte alla riscoperta di questi luoghi».

I volontari del Fai saranno a disposizione per una visita guidata e per raccontare la storia dei palazzi vigevanesi. Questo sabato (9 ottobre), alle ore 21, “Il sorriso delle donne” vedrà protagoniste Margherita Antonelli, Alessandra Ierse, Claudia Penoni, con Gloria Anselmi che presenta. Il 15 ottobre i comici torneranno a palazzo Sanseverino con “Dei fischi non parlarne mai… storie di fallimenti, rinascite e sorrisi”.

Offerta libera, green pass obbligatorio. Per prenotarsi: stefano@stefanochiodaroli.it - whatsapp 348.0477487