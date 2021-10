"Dei fischi non parlarne mai": a Palazzo Sanseverino arrivano i comici

Venerdì 15 ottobre nuovo appuntamento con Ottobre nei cortili, la mini rassegna promossa dal “Pio sodalizio dei comici”. Dopo Palazzo Saporiti (sabato 9 ottore), questa volta ad ospitare i comici sarà il cortile di Palazzo Sanseverino, in corso Repubblica a Vigevano. In scena Leonardo Manera, Diego Parasole e Sergio Sgrilli con “Dei fischi non parlarne mai… storie di fallimenti, rinascite e sorrisi”. Presenta Stefano Chiodaroli. Inizio spettacolo ore 21.

L’iniziativa vede la collaborazione della delegazione locale del Fai, dei Lions e Leo Club del nostro territorio. Offerta libera, green pass obbligatorio. Per prenotarsi: stefano@stefanochiodaroli.it - whatsapp 348.0477487.