“Genesis Piano Project”, concerto a Villa Terzaghi

Mercoledì 20 ottobre a partire dalle ore 21, Villa Terzaghi, splendida dimora del 1700 situata a Robecco sul Naviglio , ospiterà un live concert con il musicista e compositore americano Adam Kromelow al pianoforte e il chitarrista Luca Nobis che porteranno in scena “GENESIS PIANO PROJECT”, l’album di cover dedicato ad alcuni dei brani più famosi della prog band britannica Genesis, registrato dai pianisti Adam Kromelow e Angelo Di Loreto presso la Charterhouse School a Godalming, Regno Unito, ovvero il collegio dove Peter Gabriel, Tony Banks, Mike Rutherford e Anthony Phillips hanno dato vita a Genesis.

“Genesis Piano Project” è un tributo alle musiche progressive dei Genesis che qui vengono riarrangiate ed eseguite su pianoforte classico: brani con strutture sonore complesse, in grado di passare da melodie sussurrate, che evocano paesaggi bucolici o inquietanti, a sezioni fortemente rock. Ascoltare gli arrangiamenti dei “Genesis Piano Project” a volte porta a pensare di essere ad un concerto di musica classica, altre di essere davanti ad una vera rock band.



Il concerto a ingresso gratuito con posti limitati sarà accompagnato dall’aperitivo di Villa Terzaghi, che abbinerà alle note musicali delle canzoni eseguite, le note sensoriali di una selezione gourmet realizzate in accostamento al Prosecco Consorzio DOC, Official Sparkling Wine di Villa Terzaghi. Con questo concerto Villa Terzaghi dà inizio a un ricco programma di appuntamenti per l’autunno/inverno in cui la cucina si mescola con la musica, i saperi e i sapori di testimonial italiani e stranieri.



Adam Kromelow ha studiato alla Manhattan School of Music, dove si è diplomato nel 2011. Mentre era lì è stato estremamente fortunato ad essere seguito dalle icone del pianoforte jazz moderno Jason Moran e Vijay Iyer. Il suo trio progressive rock/jazz, KROM, con l’ album di debutto "Youngblood" su ZOHO Records nel 2012prodotto dal pianista vincitore del GRAMMY Arturo O'Farrill, ha raggiunto importanti posizioni nelle classifiche musicali. Adam è anche un famoso compositore per TV e film e co-gestisce la società audio Young Lion Audio con il suo fondatore Dan Rufolo.

Luca Nobis è chitarrista, compositore, Direttore didattico e Responsabile del Dipartimento di Chitarra del CPM Music Institute di Milano. La sua attività concertistica si svolge in Italia e all’estero, come solista, in duo ed in formazioni più ampie. Partecipa anche a trasmissioni televisive in RAI e a svariati eventi di carattere culturale. Ha collaborato alla realizzazione di diversi album di musica classica contemporanea; ha suonato con artisti appartenenti alla sfera pop come Antonella Ruggiero.

Villa Terzaghi – Via San Giovanni 41 – Robecco sul Naviglio (MI)

Inizio concerto: Ore 21 – Ingresso gratuito su prenotazione fino ad esaurimento posti

Aperitivo “rinforzato” Note Gourmet di Villa Terzaghi: dalle 19.30 alle 21.00 Euro 20,00 a persona

Posti limitati – Per prenotazioni contattare info@villaterzaghi.it o il 3516286499