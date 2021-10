PAVIA. Motori a corrente alternata, il progetto di trasmettere energia elettrica senza fili: Nikola Tesla (1856 –1943) è l’uomo che con le sue invenzioni ha acceso il mondo, uno degli scienziati che è riuscito a cambiare radicalmente la storia della scienza e della tecnologia.

Al Museo della Tecnica Elettrica di Pavia (in Via Ferrata, 6) dal prossimo 17 ottobre sarà visitabile la Mostra Nikola Tesla “The Man Who Lit Up The World – La storia di un genio” dedicata allo scienziato serbo-croato i cui scritti sono diventati patrimonio dell’umanità dell’Unesco dal 2003.

La mostra

Una serie di pannelli illustrativi, realizzati in collaborazione con il Museo Tecnico Nikola Tesla di Zagabria, saranno collocati nella sezione del Museo in cui sono presenti strumenti e macchine elettriche attinenti al periodo storico e alle molteplici attività svolte da Tesla, con particolare riferimento alla produzione di energia in corrente continua e corrente alternata, e agli studi di Ferraris e Marconi sul motore elettrico e la comunicazione wireless.

Si potrà ripercorrere quindi l’avventurosa vita dello scienziato, ma anche ripercorrere l’affascinante storia della rivoluzione scientifica di inizio Novecento.

Il libro e il film

L’inaugurazione della mostra sarà anche occasione per la presentazione del libro e del film che rispettivamente raccontano il pensiero di Nikola Tesla e il viaggio che lo staff del MTE ha compiuto nel luglio del 2019 in Croazia, visitando il Memorial Center Nikola Tesla di Smiljan, sua città natale, e il Museo Tecnico Nikola Tesla di Zagabria.

Nikola Tesla, nato nell’odierna Croazia (allora impero austriaco), arrivò negli Stati Uniti nel 1884 dove iniziò a lavorare per la Edison Company. Il suo datore di lavoro divenne però ben presto il suo rivale scientifico con la “guerra delle correnti”. Tesla vincerà questa sfida che coinvolse l’intera comunità scientifica e l’opinione pubblica americana. Riuscirà a dimostrare che la corrente alternata era più economica e più efficiente. Nel 1895 la Westinghouse, grazie all’esclusiva sui brevetti di Nikola Tesla proprio circa le macchine a corrente alternata, realizzò la famosa centrale sulle cascate del Niagara.

Le visite e i laboratori

Per una completa immersione in questa appassionante vicenda il Museo organizza, in collaborazione con "I Viaggi di Tels", delle “History Walks” una serie di coinvolgenti visite guidate teatralizzate che accompagneranno i visitatori alla scoperta della straordinaria vicenda umana e scientifica di Tesla.

La visita inoltre consentirà di rileggere la collezione permanente del museo intrecciandola con il racconto della vita e le invenzioni dello scienziato.

Le visite saranno programmate tutti i sabati a partire dal 23 ottobre.

Parallelamente si terranno anche altre iniziative dedicate in particolare ai bambini:

Laboratori di “Smonting”: lezioni guidate in cui i bambini dai 6 anni potranno, in piena sicurezza, smontare degli apparecchi elettronici. Un gioco didattico che aiuta a capire il funzionamento degli apparecchi elettrici e le basi scientifiche su cui sono stati ideati.

La visita gioco ENIGMA (curata da AdMaiora), un viaggio nell’affascinante mondo dell’elettricità per conoscere invenzioni e scoperte all’interno del museo.

Il costo della mostra è compreso nell'ingresso al museo (6 € intero che comprende tutti i musei del Sistema Museale, 4 € ridotto, gratuito per Musei Lombardia)

Orari

tutti i giorni da lunedì a venerdì 9 -18 (ultimo ingresso ore 17)

Sabato Domenica 10-18

Le informazioni sul sito del museo: museotecnica.unipv.eu

CALENDARIO delle principali attività per il primo mese:

Sabato 23 ottobre:

ore 15.00 History Walk (visita guidata teatralizzata)

ore 15.00 ENIGMA visita- gioco

ore 16.15 Smonting laboratorio per bambini

Sabato 30 ottobre:

ore 15.00 History Walk (visita guidata teatralizzata)

ore 16.15 Smonting laboratorio per bambini

Sabato 6 novembre:

ore 15.00 History Walk (visita guidata teatralizzata)

ore 16.30 History Walk (visita guidata teatralizzata)



Sabato 13, 20 novembre:

ore 15.00 History Walk (visita guidata teatralizzata)

ore 16.15 Smonting laboratorio per bambini