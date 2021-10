Cinema e merenda. All’Odeon le proiezioni si fanno gustose...

Insieme ad Auser Pavia e Vigevano e all’associazione l’Articolo 3 vale anche per me, l’Odeon riparte organizzando una rassegna di quattro appuntamenti che trattano alcune fragilità sociali già presenti nella nostra società, ma che la pandemia ha accentuato. Tutte e quattro le proiezioni inizieranno con una merenda o un apericena di benvenuto in collaborazione con Dolce Positivo.

La prima proiezione, sabato 16 ottobre, ha visto protagonista il film di animazione della Pixar “Up”, che tratta il rapporto

nonni-nipoti; si proseguirà poi venerdì 22 ottobre alle ore 19.30 con “Ella e John”, film di Paolo Virzì sul tema della solitudine e sulla fragilità della terza età. Gli ultimi due appuntamenti saranno venerdì 29 ottobre, sempre alle 19.30, con “Non ci resta che vincere” sulla disabilità che da fragilità diventa riscatto sociale, per concludere lunedì 1 novembre con “Zootropolis”, meraviglioso film Disney sull’integrazione del diverso che diventa arricchimento culturale.

Riprenderanno da sabato 22 ottobre anche gli appuntamenti col meglio dei film per famiglie e bambini: “‘I Croods 2”, “La famiglia Addams 2”, “Baby boss 2” e “Ron un amico fuori programma” sono solo alcuni dei titoli in cartellone. Ampliata anche la scelta dei film d’autore e culturali: “Il migliore. Marco Pantani” ci aspetta il 19 e 20 ottobre, “De Andrè storia di un impiegato” sarà proiettato il 26 e 27 ottobre; a novembre ecco ‘“Zappa”, docufilm sul leggendario e geniale musicista Franck Zappa, “I am Zlatan” sull’iconico calciatore Zlatan Ibrahimovic e ancora tanti altri: “Caterina Caselli”, “Pompei

eros e mito”, “Napoleone nell’arte" ecc..

Per informazioni e prenotazioni: 348.1269711 (anche whatsapp) - associazione@labarriera.it