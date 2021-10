È tempo anche di Fuori Rassegna

Il Fuori Rassegna, miscellanea di tante cose belle che allieteranno vigevanesi (e non solo) per tutta la seconda metà del mese di ottobre. Eventi “a margine” della Rassegna Letteraria ma non per questo privi di valore. Non solo scrittori: c’è di tutto.



Tredici eventi totali, tutti gratuiti, che coinvolgono due fine settimana, quello dal 22 al 24 ottobre e dal 29 al 31. Tranne due eventi in contemporanea, il penultimo giorno (sabato 30 ottobre) sarà possibile volendo assistere a tutti. I luoghi coinvolti riguardano il centro di Vigevano: palazzo Merula, la biblioteca, la Pinacoteca civica, il Castello, l’Auditorium San Dionigi di proprietà della Fondazione Piacenza e Vigevano. Un “prolungamento” della Rassegna senza magari ospiti di grido, ma col coinvolgimento sincero di associazioni appassionate.

Ecco il programma:

- da venerdì 22 a domenica 31 ottobre, nella sala Zimonti di palazzo Merula, c’è la mostra collettiva “Le nove muse”, a cura del collettivo Ondedurto.Arte.

- venerdì 22, ore 21, sala Franzoso della biblioteca civica Mastronardi, “I libri che stregano – Le citazioni galeotte”

a cura di Art on Stage.

- sabato 23, ore 11, sala 10 della Pinacoteca civica: “Luigi Bocca, la vita e le opere”: Edoardo Maffeo dialoga con l’autrice, Chiara Anna Aimaretti, a cura dell’associazione Officina delle idee.

- sabato 23, ore 15,30, cortile Merula, “Macbetto, una tragedia underground”, pièce teatrale liberamente tratta da un testo di Giovanni Testori. Regia di Sara Urban con la compagnia di attori di Scarpanò.

- sabato 23, ore 16,30, sala 10 della Pinacoteca civica, “Costellazioni personali - Cellulari, computer e wifi: le elettrosensibilità possibili”, Paola Rizzi, autrice del libro, dialoga con Paolo Orio, a cura di KuneKrea.

- domenica 24, ore 15,30, cortile Merula, “La goccia e la carota”, performance di Valentina Cova e Sara Urban, regia e drammaturgia di Francesco Viletti.

- domenica 24, ore 16, seconda scuderia del Castello Sforzesco, “Leggere cambia la vita”, di e con Mariateresa Bocca, tratto da “La vita inizia quando trovi il libro giusto” di Ali Berg e Michelle Kailua, a cura della libreria Feltrinelli.

- domenica 24, ore 18, Auditorium San Dionigi, “Le donne di Dante”, cinque monologhi al femminile, a cura di Salvatore Poleo da un testo di Federica Bragonzi, reading teatrale a cura di Astrolabio.

- venerdì 29, ore 17,30, sala Franzoso della biblioteca civica, “Dante dopo Dante - Un viaggio tra arte, costume e letteratura” con Federico Marangoni, docente di Storia militare medievale presso l’università Primo Levi di Bologna e Francesca Baldassarri, storica del costume e rievocatrice, a cura di Quattro passi nella storia.

- sabato 30, ore 17, sala Franzoso della biblioteca, “Il pioppo del Sempione”, la libraia Laura Fedigatti dialoga con l’autore, Giuseppe Lupo. Evento a cura dell’associazione culturale delle Genti Lucane e del gruppo di lettura Bibliosofia.

- sabato 30, ore 17, cortile di palazzo Merula, S^tor Noice Project, concerto di improvvisazione sperimentale per basso e batteria a cura di Ondedurto.Arte.

- domenica 31, ore 17, Auditorium San Dionigi, “Canti d’amore”. Un «viaggio che parla d’amore tra musica e poesia», concerto a cura dell’associazione Lo specchio dei sogni.

- domenica 31, ore 17,30, sala Zimonti di palazzo Merula, “I navigli di Milano” di Giancarlo Bosini, incontro con l’autore e finissage della mostra “Le nove muse”.