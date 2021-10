Nicola Tesla: visite guidate teatralizzate e laboratori per bambini

In occasione della mostra “Nikola Tesla - The man Man who Lit up the World”, il Museo della Tecnica elettrica dell'Università di Pavia (via Ferrata 6) propone per sabato 23 ottobre:

- Ore 15,00 History Walk, visita guidata teatralizzata, in collaborazione con “I Viaggi di Tels", alla scoperta della straordinaria vicenda umana e scientifica di Tesla. La visita consente inoltre di rileggere la collezione permanente del museo intrecciandola con il racconto della vita e le invenzioni dello scienziato. Costo: 8 euro. Prenotazione obbligatoria

Per bambini e ragazzi:

- Ore 15:00 visita-gioco per famiglie ENIGMA (a cura di ADMaiora): un viaggio nell’affascinante mondo dell’elettricità per conoscere invenzioni e scoperte all’interno del museo. Costo: 5 euro più l'ingresso ridotto al museo (gratuità ove previste). Prenotazione obbligatoria

- Ore 16:15 laboratori di Smonting: bambini dai 6 anni potranno, in piena sicurezza, smontare degli apparecchi elettronici. Un gioco didattico che aiuta a capire il funzionamento degli apparecchi elettrici e le basi scientifiche su cui sono stati ideati. Costo 9 euro per un adulto e un bambino. Prenotazione obbligatoria.