Aperitivo criminale. Un'unica certezza: tutti hanno un segreto da nascondere

L'occasione per incontrarla è, martedì 26 ottobre ore 18, nella Sala Franzoso della biblioteca Civica "Mastronardi" di Vigevano. Introduce Laura Fedigatti.

Aperitivo criminale è un giallo d’ambiente, un poliziesco in forma di commedia, dove l’amarezza quotidiana viene stemperata dalla forza comica, coniugando due passioni di Anna Allocco: la narrativa gialla e la cucina.

“Ho voluto creare – dice l’autrice - la figura di un ispettore donna con un sottoposto maschio e giocare con il loro continuo punzecchiarsi reciproco tra battutine sarcastiche e intuizioni geniali. Valentina Catania è una donna forte e intrigante, ma con una vita sentimentale un po’ precaria, che racconta con ironia il suo ruolo in un mondo tutto al maschile, un argomento molto apprezzato dal pubblico, come si è visto dopo il grande successo della serie tv di Lolita Lobosco, tratta dai romanzi di Gabriella Genisi. Suo controcanto lavorativo è il viceispettore Luca Malvini, un piacione amante delle citazioni di massime di tutti i tempi degli autori più disparati, che affronta la vita e le indagini con un irresistibile senso dell’umorismo. Amanti di bar e ristoranti come luoghi di aperitivi, cene e brainstorming, i due risolveranno anche questa volta un caso davvero intricato, perché troppe sono le persone con un buon motivo per uccidere, tutte con un oscuro segreto da nascondere”.