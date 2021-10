Teo Teocoli si racconta in... "Tutto Teo"

Attore, comico, cantante, imitatore, trasformista: un milanese, nato a Taranto nel 1945, stella da anni e anni della tv e del teatro leggero, che porta in scena uno spettacolo di irresistibile comicità e vitalità musicale. Si chiama “Tutto Teo”, è un one man show confezionato con il meglio dell’artista. Monologhi, musica e le imitazioni dei suoi personaggi come Caccamo e Celentano in un carosello di puro divertimento, Teo propone un repertorio che non ha una scaletta ma si affida alla comunicativa, alle emozioni e all’ispirazione del momento, in un viaggio a ritroso nella sua carriera di showman completo. Un ritorno alle origini e all’essenzialità della comicità, attraverso varie forme di spettacolo. I monologhi raccontano un passato che appartiene a tutti, con la riproposizione di immagini e aneddoti della memoria collettiva; gli spunti comici e l’effervescenza dei personaggi più conosciuti creati da Teocoli restituiscono al pubblico un fuoriclasse della comicità.

Giocato su più registri, “Tutto Teo” è sintesi di cabaret e varietà tra canzoni e storie. La carriera di Teocoli inizia come cantante di un gruppo musicale in seguito diventato la famosa PFM. Poi arrivano gli anni del Derby Club di Milano, locale che ha formato artisti come Abatantuono, Jannacci, Boldi: un trampolino di lancio che gli permette di affermarsi. Da questo momento, la strada per il successo la brucia. Trasmissioni televisive come Mai dire gol, Scherzi a parte, Festival di Sanremo e Quelli che il calcio lo vedono tra i protagonisti del piccolo schermo. Sul palcoscenico dell’Auditorium sarà affiancato dalla sua band: “Doctorbeat”.

Il biglietto (20 euro) è disponibile su Mailticket, o al botteghino prevendite in biblioteca al Civico.17. Naturalmente sono obbligatori greenpass e mascherina.