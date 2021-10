La festa degli Alpini profuma d’autunno

Un anniversario importante, il trentacinquesimo, per un’occasione che riparte, attesissima. In piazza Ducale sabato 23 e domenica 24 ottobre tutto è pronto per la festa Alpina. Le Penne nere della sezione “Mario Vidari” aspettano tutti con le loro specialità, in primis le castagne. A sabato dalle 10,30 alle 24 e all’indomani dalle 9,30 alle 19 seguirà il fine settimana successivo, il 30 e il 31 ottobre, quando gli Alpini saranno presso il centro commerciale Il Ducale.

Circa 50 volontari coinvolti (ma potrebbero essere anche di più) per fare finalmente festa. In entrambe le mattinate, alle 10,30, la piazza sarà anche lo scenario dell’Alzabandiera, mentre alle 16 del 24 ottobre si esibirà la fanfara del gruppo di Magenta. Poi grandi momenti di convivialità, col profumo inconfondibile delle caldarroste.

«Sarebbe dovuta essere la trentaseiesima - spiegano il capogruppo Giuseppe Abrardi e Giulio Onori - ma esattamente 12 mesi fa partiva il secondo lockdown e tutto fu annullato all’ultimo. Finalmente ora l’evento riprende il suo giusto spazio. Sempre piazza Ducale ma con qualche cambiamento di postazioni per evitare assembramenti. Saremo comunque ben visibili». Il ricavato verrà diviso in due: una cifra per il sostentamento degli Alpini stessi, e l’altra in beneficenza come sempre. «Il gruppo non si è mai fermato: nel corso dell’ultimo Natale abbiamo donato 675 pacchi ai bambini bisognosi, oltre a circa 1800 pasti».

La festa Alpina - ha aggiunto l’assessore Andrea Sala - è il momento tradizionale in cui la città entra in autunno». Per questo il Comune patrocina, ed è prevista anche la presenza del vescovo, monsignor Maurizio Gervasoni.