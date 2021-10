Confronti culturali e... salame d’oca

Conoscere e approfondire l’ebraismo, ricollegandosi a quel volume (“Presenze ebraiche a Vigevano nella storia

remota e recente” di Ermanno Boccalari, presentato quest’anno) che sta già riscuotendo successo. I “Dialoghi” sarebbero dovuti essere due settimane fa, in concomitanza con la Giornata europea della cultura ebraica. Ma c’era il Beato Matteo. Per questo è stata scelta domenica 24: l’appuntamento è per le 17,15 nella Seconda scuderia del Castello di Vigevano.

Tre interventi: oltre a Boccalari sono attesi anche Claudia De Benedetti, Presidente dell’Agenzia Ebraica per Israele, e Gianluca Bellazzi dell’Oca Sforzesca, specializzata nella produzione di salumi. All’epoca di Ludovico il Moro, a fine Quattrocento, esisteva infatti in Lomellina una potente comunità ebraica che, molto legata alla prescrizione della religione che vietava loro il consumo di carne di maiale, commissionava ai salumieri della zona ciccioli ed insaccati esclusivamente di carne d’oca. Gli ebrei furono forse gli ispiratori ed i primi consumatori di questo particolare salume.

Proprio per questo ai primi 20 che acquisteranno il libro di Boccalari verrà regalata una busta di salame cotto di pura oca kasher. «Questo incontro - aggiunge Cesare Bozzano, presidente di Astrolabio, l’associazione organizzatrice - rappresenta un modo per sottolineare l’importanza dell’incontro e del confronto interculturale». Basta guardare piazza Ducale e il suo selciato, dove spicca una stella di David. Si tratta di uno dei tanti simboli che testimoniano il ruolo, nello sviluppo economico di Vigevano nel periodo rinascimentale, di prestatori e banchieri di origine ebraica.

Ingresso libero con green pass fino all’esaurimento dei 40 posti totali.