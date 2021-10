Il romantico Castello di Belgioioso ospita "Gli sposi"

Gli sposi si presenta ancora una volta come luogo d’incontro per i futuri sposi, un’occasione per vivere l’anteprima del proprio matrimonio in una cornice affascinante e suggestiva. Dal total look sposi al flower design, dal make up artist e hair stylist alle location esclusive, dai wedding planner professionisti alle agenzie viaggi specializzate, saranno più di 80 gli espositori pronti ad accogliere e consigliare le coppie.

“I futuri sposi tra le novità del mondo wedding troveranno professionisti esperti che sapranno guidare passo dopo passo le loro scelte ed organizzare il matrimonio dei sogni – spiegano Lorena Boccardo e Donato Feninno organizzatori della fiera da 26 edizioni.

“Una rassegna fresca e giovane - dice Angelo Maroi, direttore artistico di questa edizione - che coinvolge tante eccellenze del territorio e sarà ancora una volta arricchita da coinvolgenti eventi nell’evento: sabato e domenica sfilate di abiti da sposa, sposo e cerimonia, dimostrazioni di make up ed eventi che emozioneranno il pubblico.”

La manifestazione aprirà le porte al pubblico sabato 6 novembre alle 10.30.

Ingresso gratuito. Sul sito www.glisposielacasa.it il programma completo degli eventi.

ORARI FIERA

Sabato 6 novembre 10.30-19.30

Domenica 7 novembre 10.30-19.30