Rassegna letteraria: Gambolò riparte con il giallista Paolo Regina

Stanno per ricominciare gli appuntamenti della rassegna letteraria organizzata dal comune di Gambolò, iniziativa giunta alla terza edizione. «Dopo la pausa forzata del Covid – spiega l’assessore alla cultura Helena Bologna – siamo pronti per ricominciare gli incontri dal vivo. Molti cittadini ci hanno chiesto quando avremmo ripreso, ora finalmente siamo in grado di confermare le prime date».

Si parte venerdì 29 ottobre, alle ore 21 nel salone Litta del Castello, con il giallista Paolo Regina, che presenterà “Da quanto tempo non piangi, capitano De Nittis” (SEM). Ambientato tra Ferrara e Cremona, il protagonista è un finanziere solitario, amante del blues, alle prese con il furto di un prezioso violino e un omicidio. Domenica 12 novembre serata da non perdere con Anna Maria Biavasco e Valentina Guani, le traduttrici italiane di Dan Brown e Patricia Cornwell. «Sarà un evento – riferisce l’assessore Helena Bologna – molto particolare, dedicato alla difficile “arte” del tradurre. Sabato 27 novembre è in calendario la seconda edizione della mini-rassegna tutta al femminile, con ospiti le scrittrici Valeria Corciolani, Nicoletta Sipos e Cristina Frascà».

Per accedere agli incontri sarà necessario prenotarsi al n. 0381.937244 (i posti disponibili sono una quarantina) ed esibire il green pass.