Le macchine di Leonardo “traslocano” in Castello

Lì saranno esposte una parte delle macchine presenti abitualmente al mulino di Mora Bassa e facenti parte della collezione permanente dello spazio museale. Verrà offerto un percorso che porti il visitatore dalle sale di Leonardiana agli spazi allestiti dalla Città Ideale. Qui le macchine realizzate dall’artigiano Dario Noè (ex modellista meccanico in una fonderia, che da trent’anni consulta i codici leonardeschi) sono accessibili grazie alla possibilità di metterle in funzione e vederne i geniali meccanismi, base di molti congegni meccanici a noi familiari.

«Ci rivolgiamo soprattutto (ma non solo) - specificano gli organizzatori - al pubblico delle famiglie con bambini, organizzando nei pomeriggi, oltre alle visite guidate, alcuni laboratori adatti alla fascia 6-12 anni. Il pacchetto di visita è così strutturato: una visita guidata al museo Leonardiana e sale adiacenti con le macchine di Leonardo, della durata di circa 50 minuti (alle 11, 12, 14 e 16). Al termine i bambini potranno partecipare al laboratorio della durata di circa 40 minuti alle 15 e alle 17». Sarà un modo per rianimare sia il Castello sia Leonardiana, bisognosa di rilancio, sia per portare “a fare un giro” le attrazioni del bellissimo mulino di Mora Bassa, defilato rispetto al centro urbano.

Per info, tariffe e prenotazioni (anche via WhatsApp) rivolgersi ai seguenti contatti dell’associazione La Città Ideale: 349.7338909 o 393.9675801.