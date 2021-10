A Cassolnovo torna la schisciafarniscula, regina d’autunno

La schisciafarniscula (nella foto) quest’anno coincide con Halloween, l’ultima domenica di ottobre. Uno dei pochissimi eventi a non essere stati cancellati nemmeno nel 2020 ritorna, a Cassolnovo, anche se per fortuna adesso lo spirito è ben diverso. Dodici mesi fa era possibile solo l’asporto, un via vai frettoloso di gente in un’atmosfera già da lockdown. Adesso, previa prenotazione, ci si ritrova tutti insieme per la trentatreesima edizione della manifestazione gastronomica più amata in paese.

Tutto è all’insegna della tradizione dura e pura, con piatti che spesso non si trovano più nemmeno nella cucina della nonna, «Polenta e ciudareu, cinghiale, stufato d’asinello, baccalà, caseula, cotechini, gratòn d’oca, salamelle, patatine fritte, stracchino, pizza e focaccia». E poi la mitica schiscia, la mitica focaccia fritta condita con pomodoro e formaggio. Tutto sarà realtà in piazza Campari, per tutta la giornata di domenica 31 ottobre.

Sarà possibile anche fare un giro tra le bancarelle di artigianato della Valsesia. Non mancherà la “superborsa della convenienza” piena di generi di prima necessità a prezzo bassissimo, e dalle 15,30 la “schisciombola”, la tombola con ricchi premi per i vincitori.

E poi c’è lei, la schiscia, pasta di pane fritta condita con salsa di pomodoro leggermente piccante, origano e formaggio. Le altrettanto leggendarie castagne col ripieno si potranno consumare sia a margine della tavolata sia l’indomani, lunedì 1° novembre, presso il cimitero di Cassolnovo e in via Lavatelli.