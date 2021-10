"L'arte dell'inclusione": Teatroincontro in scena al "Verdi"

Doveva essere a Vigevano, andrà invece in scena al teatro Verdi di Cassolnovo la rassegna teatrale “L’arte dell’inclusione: Vigevano città del teatro partecipato - Educarsi alla libertà”, 6 spettacoli per 13 repliche, promossa dalla cooperativa sociale Teatroincontro e sostenuta dalla Fondazione Piacenza e Vigevano. Numerosi e prestigiosi i patrocini e gli sponsor che hanno aderito alla rassegna. A partire dal Ministero per la cultura e il turismo, il Ministero della Giustizia, la Regione Lombardia, il Comune di Cassolnovo, Asm, l’Asst, la Casa Circondariale di Vigevano, l’associazione Alpini e alcuni marchi storici di imprese vigevanesi (Stav, Porta Moka e Vipetrol).

La rassegna prenderà il via giovedì 4, con replica venerdì 5 novembre, con lo spettacolo degli alpini “Non si lascia nessuno indietro”. L’11 e il 12 novembre si proporrà “La casa degli ospiti” interpretato da attori della cooperativa insieme a lavoratori socio sanitari. Il 18 e il 19 novembre sarà la volta del classico di Pirandello “Il berretto a sonagli”. Il 25 e il 26 novembre “Il seme di ciliegio” interpretato da psichiatri, psicologi, educatori ed ex pazienti del CRA e del CPIA. Il 2 e il 3 dicembre uno spettacolo per i 530 anni di Piazza Ducale raccontata attraverso gli scatti fotografici di Cristiano Vassalli. La rassegna si concluderà il 9 e 10 dicembre con lo spettacolo “Benedetta” interpretato da una detenuta della Casa Circondariale di Vigevano e un’attrice della cooperativa Teatroincontro.

A partire da domenica 7 novembre per cinque domeniche consecutive - unico appuntamento a Vigevano per la cooperativa - alle 21 presso il Bacaro di via del Popolo si terranno letture pubbliche

dal libro di racconti di Mimmo Sorrentino “Che tutto sia bene”, con prefazione di Massimo Recalcati. Lo psicanalista, di cui molti a Vigevano hanno apprezzato la lectio magistralis nell’ambito della Rassegna letteraria, scrive del teatro di Mimmo Sorrentino: «Il carattere tragico del teatro sociale di Sorrentino mostra insistentemente che l’ombra è il sangue della luce. Che la vita non è solo atrocità, ma anche splendore. Non c’è luce da una parte e tenebra dall’altra e per questo Sorrentino resta erede della grande tragedia greca».

Gli spettacoli inizieranno alle ore 21. Ingresso 10 euro. Info e prenotazioni: prenotazioni@teatroincontrovigevano.com - 351.8589448 (anche whatsapp) - www.teatroincontrovigevano.com