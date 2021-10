"Morabeza", attimi infiniti di musica pura con Tosca

La cantante romana Tosca, in tour con Morabeza, l’album recentemente pubblicato, farà tappa al Teatro Fraschini di Pavia martedì 9 novembre alle ore 20.30. Morabeza, che in creolo definisce la nostalgia del presente prossimo, è un concerto per creare attimi infiniti di musica pura.

Artista raffinata ed eclettica, ricercatrice musicale e sperimentatrice, torna a calcare le scene finalmente con il pubblico in presenza.



Morabeza un spettacolo popolare, anche se intimo: canzoni originali, rivisitazioni in chiave attuale di classici della musica del mondo, brani della tradizione permettono a Tosca di giocare con la sua voce in più lingue immergendosi in sonorità scoperte nei suoi lunghi viaggi sonori intorno al mondo. Poggiato su tre solidi elementi (ricerca, lingua e suono), Morabeza costruisce un ponte fra la radice italiana e le musiche d’altrove. Francese, portoghese, arabo, italiano, romanesco e tanto ancora: una colorata giostra poliglotta, una miscela fra saudade e allegria che celebra l’intreccio e la contaminazione tra i popoli, l’accoglienza e l’ascolto come via di salvezza.

La cantante sarà affiancata da Massimo De Lorenzi, chitarra; Giovanna Famulari, violoncello e piano; Elisabetta Pasquale, contrabbasso; Fabia Salvucci, percussioni e voce; Luca Scorziello, batteria.

Biglietti in vendita sia online (teatrofraschini.vivaticket.it) che presso la biglietteria fisica del Teatro, aperta dal lunedì al sabato dalle 16.00 alle 19.00 (e un'ora prima di ogni spettacolo).