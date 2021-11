Torna il Festival di Natale: a Vigevano tre concerti gratuiti

Ritorna a Vigevano e Pavia, a dicembre, il Festival di Natale offerto dalla Fondazione di Piacenza e Vigevano in collaborazione con il Centro di musica antica della Fondazione Ghislieri.

A Vigevano il primo appuntamento in programma è domenica 5 dicembre all’Auditorium San Dionigi (ore 17) con Sabarcanes in “Musiche del XVIII secolo per ottetto di fiati”. A Pavia lo stesso concerto è in cartellone venerdì 3 dicembre (ore 21,00) presso l’Aula Magna del Collegio Ghislieri, luogo in cui martedì 7 dicembre (ore 21,00) si potrà assistere a “Diari di viaggio – Telemann in Polonia” a cura di Filobarocco.

Si prosegue sabato 11 dicembre (ore 16,30) a Vigevano, presso il Museo Archeologico Nazionale della Lomellina, con “La Rinascita degli antichi codici gregoriani della Certosa di Pavia”, a cura della Schola Gregoriana Ghislieri diretta da Renato Cadel e con la partecipazione di Palisander.

Domenica 12 dicembre (ore 17,00) si torna all’Auditorium San Dionigi di Vigevano per “Recorder Revolution - Flauti rivoluzionari” con Palisander. Concerto che chiuderà la rassegna anche a Pavia martedì 14 dicembre (ore 21,00) all’Aula Magna del Collegio Ghislieri.

Per assistere ai concerti è necessario essere in possesso di Green Pass in corso di validità e l’ uso della mascherina. I biglietti dei concerti serali saranno presto in prevendita su Vivaticket.it e per Vigevano ingresso gratuito ma con prenotazione. Info: 0382 3786266 - musica@ghislieri.it