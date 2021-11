Al teatro Besostri il musical Sweet Charity

La Gipsy Achademy Musical torna sul palcoscenico del Teatro Besostri con “Sweet Charity” diretto da Claudio Insegno, già regista di alcuni tra i più grandi musical italiani (tra i quali “Hairspray”, “Jersey Boys”, “Kinky Boots”, “La famiglia Addams”, “Sweeney Todd”).

L’appuntamento è per questo sabato alle 21. Un musical romantico e divertente, scritto da Neil Simon (e basato sulla sceneggiatura originale del film “Le notti di Cabiria” di Federico Fellini, Tullio Pinelli ed Ennio Flaiano) che ha fatto il suo debutto a Broadway negli anni ‘60 e vinto cinque Tony Awards. Nel 1969 il musical ebbe anche una trasposizione cinematografica diretta da Bob Fosse (All That Jazz e Cabaret) ed interpretata da Shirley McLaine, candidata al Golden Globe come migliore attrice. Una divertente storia d’amore in cui i sogni diventano, attraverso mille avventure, una splendida realtà.

Il trailer originale del film "Sweet Charity" diretto da Bob Fosse



Biglietti (15 euro) prenotabili al numero 334.6589859 o alla mail amiciteatrobesostri@gmail.com.

Il ricavato sarà devoluto a sostegno del “Progetto a Casa Mia”, intervento innovativo di coabitazione realizzato dall’Anffas di Mortara per promuovere la vita indipendente delle persone con disabilità intellettive e del neurosviluppo.