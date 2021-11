International Games Day: sabato in Biblioteca si gioca"

Sabato 13 novembre per tutta la giornata - dalle ore 10 alle 19 - la Biblioteca Civica "Mastronardi" di Vigevano ospiterà l'International Games Day: «Alzati dal divano e con qualche amico e vieni in Biblioteca a (ri)scoprire il valore educativo e aggregativo del gioco - è l'invito -. Dadi Ducali e Biblioteca Mastronardi, dopo lo stop dello scorso anno, riprendono infatti a celebrare l'International Games Day, per stare insieme divertendosi». Alle diverse postazioni, preparate dai soci di Dadi Ducali, troveremo: Giochi da tavolo, Party game, Giochi di ruolo, Giochi di miniature già conosciuti o che si può imparare a conoscere, giocandoci.

Il “gaming” fa sentire gli utenti di tutte le età delle biblioteche i benvenuti e favorisce le relazioni sociali

International Games Week è un’iniziativa promossa da biblioteche di tutto il mondo per stringere i legami delle comunità grazie al valore educativo, ricreativo e sociale di tutti i tipi di giochi. L’IGD nasce infatti col duplice intento di mostrare le potenzialità educative del gioco e del videogioco e le capacità aggregative della biblioteca nei confronti di tutte le fasce di utenza.

Il “gaming”, integrato tra i servizi di una biblioteca, fa sentire gli utenti di tutte le età i benvenuti e favorisce le relazioni sociali. La settimana internazionale dei giochi è dal 7 al 13 novembre 2021, ma in Italia si declina come Italian Games Day ed è coordinato dal Gruppo di lavoro IGD-gaming in biblioteca dell’Associazione Italiana Biblioteche.