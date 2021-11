Classici: in un saggio i casi editoriali che guardano al futuro

A Bookcity domenica 21 novembre alle 19 presso la Biblioteca Sormani sarà presentato il volume "Classici: strategie di sopravvivenza. Casi editoriali tra promozione e rinnovamento" con Andrea Kerbaker e Roberto Cicala.

I classici sono sempre attuali ma l’editoria come rinnova questi libri sempreverdi?

Se ne parla domenica 21 novembre alle 19 a Bookcity presso la Biblioteca Sormani (corso di Porta Vittoria 6), in occasione dell’uscita del volume, un lavoro collettivo realizzato dagli allievi del master “Professioni e prodotti dell’editoria” organizzato a Pavia dal Collegio Universitario S. Caterina da Siena, in collaborazione con l’Università di Pavia. Nel corso della presentazione interverranno Michele Kerbaker, scrittore, bibliofilo, docente universitario e fondatore della Kasa dei Libri, che ha scritto la prefazione del libro, con Roberto Cicala, docente universitario, editore e critico letterario.

Il volume realizzato dagli allievi del master “Professioni e prodotti dell’editoria” organizzato a Pavia dal Collegio Universitario S. Caterina da Siena, in collaborazione con l’Università di Pavia, sarà presentato a BookCity questa domenica

«Cos’è un classico? È un sopravvissuto» rispondeva Umberto Eco. Ma come fa un classico a sopravvivere? Come si rinnova nella veste editoriale e negli apparati paratestuali? Finalmente una raccolta di saggi, arricchita da interviste, traccia un percorso aggiornato attraverso le varie strategie editoriali di rinnovamento dei classici. "Classici: strategie di sopravvivenza" propone ventitré casi alla scoperta delle modalità di promozione dal primo Novecento alle voci più attuali, quelle degli audiolibri, dei social e delle nuove traduzioni. Del resto, scriveva Italo Calvino, «un classico è un libro che non ha mai finito di dire quel che ha da dire».

Il volume degli studenti del Master si divide in sezioni che seguono le fasi della filiera editoriale, dalla progettazione redazionale alla promozione, che è lo specifico della ricerca effettuata. Si entra infatti nel cuore della mediazione tra classici Einaudi ed edizioni della Fondazione Valla, portando luce sui percorsi di lettura accessibile cartacea e digitale. Si parla poi di traduzioni, con casi come Decameron, Anna Karenina e Alice nel paese delle meraviglie. Attenzione è dedicata alle collane, da “Scrittori tradotti da scrittori” alle edizioni nazionali, senza dimenticare le versioni per i piccoli lettori, compresi Topolino e Geronimo, ma partendo da “La Scala d’oro”. Un capitolo si occupa delle illustrazioni e dell’arte, tra cui i rifacimenti dell’Isola del Tesoro a fumetti, con una sezione sul paratesto, dai classici tascabili “BUR” e “Oscar” alla grafica dei “Meridiani”, per finire con transmedialità sui social network, collaterali ed espansioni digitali e audio.

Un estratto da L'isola del tesoro (Mondadori Comics)

Gli autori dei saggi contenuti nel volume sono Karen Berardi, Laura Bosso, Martina Bua, Laura Carlomagno, Chiara L. Olivieri Carosi, Claudia D’Amico, Alice De Angeli, Serena Di Giovine, Valentina Diodà, Alice Faravelli, Martina Fracarolli, Roberta Frigeni, Cristina Gimini, Silvia Locurcio, Stefania Malerba, Marianna Mancini, Luca Ngoi, Maura Pruneri, Asia Righi, Roberta Signorini, Giulia Sogaro, Catherine Vaccaro, Fabiola Zaccardelli.