Sposate Vigevano compie dieci anni

Più che un semplice evento espositivo, una vera e propria festa. Dieci candeline su cui soffiare, tre giorni fitti di iniziative per celebrare il decennale di un appuntamento ormai irrinunciabile: performance, sfilate, musica dal vivo e tante idee con cui i futuri sposi potranno progettare il giorno più importante della loro vita.



SposateVigevano, la fiera sposi di riferimento per la provincia di Pavia e il sud-ovest del Milanese, ritorna da venerdì 26 a domenica 28 novembre con un programma davvero straripante. Cornice dell’evento sarà, come da tradizione, la Cavallerizza del Castello di Vigevano, a pochi passi da Piazza Ducale.

Una precedente edizione della fiera "Sposate Vigevano"

SI PARTE VENERDI' 26 NOVEMBRE



Previsto per le ore 17 di venerdì 26 novembre il “rito” del taglio del nastro, cui farà seguito un rinfresco offerto dalla Pasticceria Dante. Alle 18,30 spazio alla musica con il duo Heart & Sound, mentre alle 20 il via al party “Buon Compleanno SposateVigevano”.

«Sarà una serata speciale – spiega Linda Re, wedding & event planner, titolare dell’agenzia Eventi da Re e organizzatrice della fiera – concepita per condividere con il pubblico la gioia di questo traguardo. Fino alle ore 22 faremo festa con un dj set, l’esibizione della scuola di danza Urban Gravity Academy, un incantevole spettacolo di luci e il cocktail bar che proporrà il cocktail ufficiale di SposateVigevano, ideato da Barman At Work proprio per festeggiare il nostro decimo anniversario. Ai tempi della prima edizione – ricorda Linda - non potevamo immaginare che ne sarebbero seguite altre, ecco perché per noi essere ancora qui è motivo di grande soddisfazione. Grazie di cuore agli espositori e agli sposi che nel tempo, con il loro apprezzamento ci hanno incoraggiati a crescere».

Ogni dettaglio deve essere perfetto il giorno del sì: in fiera i migliori professionisti del settore attendono i futuri sposi per guidarli nelle scelte



SI PROSEGUE SABATO 27

Sabato di nuovo musica con Heart & Sound (alle 16) e la band Fuori Binario (alle 18), nonché danza con Urban Gravity Academy (alle 17,30). Ma il vero piatto forte della giornata sarà la sfilata Re-Wedding, un evento davvero unico e originale.

«In passerella non saliranno modelle, ma vere spose – spiega ancora Linda Re – che torneranno a indossare il loro abito nuziale. L’idea ci è venuta perché il più delle volte l’abito da sposa, all’indomani del matrimonio, si trasforma in una sorta di monumento, il ricordo di qualcosa che è stato. Perché non concedergli una seconda vita?».

In passerella sfileranno vere spose, indossando i loro abiti di nozze

SI CONCLUDE DOMENICA 28

Nella giornata conclusiva il gran finale: oltre ai momenti live di musica e danza, alle ore 16,25 ci sarà un suggestivo spettacolo pirotecnico, alle 17 la sfilata con i modelli degli atelier presenti in fiera e alle 18 l’evento “Lo stile non ha età” a cura di Boutique Madrì, con la presentazione della collezione autunno/inverno e del nuovo concept store di via XX Settembre, che includerà anche la sfilata “Lo stile e l’eleganza di Damar Uomo”.

Location, fotografi, ristoranti, catering, gioiellerie, atelier, pasticcerie: questo e tanto altro in fiera per dare utili consigli ai futuri sposi

E TUTTI I GIORNI...

Per tutta la durata della fiera le coppie troveranno a loro disposizione stand di tanti professionisti del mondo del wedding. Location, fotografi, ristoranti, catering, gioiellerie, atelier, pasticcerie e tanto altro ancora attenderanno i futuri sposi per dare utili consigli.

ORARI DI APERTURA

SposateVigevano sarà aperta al pubblico venerdì 26 dalle 17 alle 22, sabato 27 dalle 10 alle 20 e domenica 28 novembre dalle 10 alle 20.

Ai sensi delle norme anti Covid, i partecipanti dovranno essere in possesso di Green Pass o di test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (con validità 48 ore) e di mascherina.

I visitatori possono prenotare gratuitamente il loro ingresso sul sito sposatevigevano.it: registrandosi avranno diritto a un simpatico gadget in omaggio alla reception della fiera.