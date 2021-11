Hitchcock: con i Riso e Amaro dal cinema al palcoscenico

Torna all’Auditorium città di Mortara il gruppo locale di teatro amatoriale dei Riso e Amaro.

E lo fa con ben tre date: venerdì 19 e sabato 20 (ore 21) e domenica 21 novembre (ore 16). La regista drammaturga mortarese Marta Comeglio e la sua troupe hanno un pubblico numerosissimo da accontentare, tanto più che lo scorso anno il loro spettacolo è saltato due volte per colpa del covid, quindi... due serate e un pomeriggio che saranno sicuramente al tutto esaurito, ma per adesso ci sono ancora dei posti.

La regista e drammaturga Marta Comeglio

Il titolo è “Paura in palcoscenico” e sono dialoghi tratti da otto film di Hitchcock. «Il

palcoscenico si trasforma in un grande buco della serratura - anticipa la Comeglio - e diviene la porta per un lungo viaggio attraverso le nostre emozioni più segrete. Curiosità, paura, desiderio, amore, possesso, odio, terrore, violenza e follia si avvicendano e si sovrappongono in un mix di storie dove la natura umana si dichiara anche nei suoi lati più nascosti e oscuri fino a diventare il motore del dramma. Dal cinema al palco: l’esperimento è stato quello di estrapolare l’essenza delle parole, delle atmosfere e delle situazioni, partendo dal linguaggio del grande schermo, per lo più composto da immagini, piani sequenza, primi piani, avvicinamenti, carrellate, flashback. I capolavori del maestro della suspense diventano così il punto di partenza. Ad accompagnare lo spettatore in un groviglio di amori-orrori sono le parole dello stesso Hitchcock, spiato dalla macchina da presa e stimolato da tre intervistatrici che rappresentano tre decenni della sua opera, dagli anni Quaranta ai Sessanta».

Alfred Hitchcock (Alfred Joseph Hitchcock) - attore inglese, regista, produttore, sceneggiatore, montatore, art director - è nato il 13 agosto 1899 a Londra e morto il 29 aprile 1980 all'età di 80 anni a Los Angeles, California. Nel 1968 ha ricevuto il irving thalberg memorial al Premio Oscar

I film hitchckochiani su cui si basa il lavoro dei Riso e Amaro sono: Rebecca, la prima moglie; Notorius– L’amante perduta; Nodo alla gola; L’uomo che sapeva troppo; La finestra sul cortile; La donna che visse due volte–Vertigo; Psycho e Gli uccelli.

Biglietti: poltrone 12 euro, gradoni 10. Prevendita alla biblioteca Civico.17 o sul sito mailticket.it