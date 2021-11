Pirandello oggi: al Verdi Teatroincontro con "Il berretto a sonagli"

Nuovo appuntamento, giovedì 18 e venerdì 19 novembre al teatro Verdi di Cassolnovo, con Teatroincontro in scena questa volta con un classico di Luigi Pirandello, “Il berretto

a sonagli”, per la regia di Mimmo Sorrentino.

In scena: Liborio Oresti, Sonia Barbic, Luca Cavalieri, Nicoletta Lodola, Paride Ferrari, Monica De Vizio, Daniela Mosconi, Denise Nicolò. Si tratta del terzo spettacolo della rassegna “L’arte dell’inclusione. Vigevano città del teatro partecipato” che la cooperativa sta realizzando a Cassolnovo. Gli spettacoli della compagnia vigevanese sono apprezzati non solo per essere ideati in contesti sociali particolari e difficili, ma soprattutto per la professionalità degli attori.

«La preparazione degli attori è il tratto distintivo del nostro teatro, per questo riduco al minimo scenografie, costumi e luci - spiega Mimmo Sorrentino -. È la forza e capacità del loro essere in scena a rendere credibili e godibili gli spettacoli. Puoi realizzare tutti gli effetti che vuoi, ma se l’attore in scena non è credibile, la rappresentazione, anche la più drammatica, si trasforma in carnevalata».

Ne è la prova il modo con cui Teatroincontro porta in scena “Il berretto a sonagli”, rendendolo attuale dopo oltre un secolo dalla sua prima messa in scena. Più che mettere l’accento sulla follia come unica condizione per rivelare l’ipocrisia dei rapporti sociali, Sorrentino sottolinea lo scandalo di una società che considera la donna proprietà dell’uomo e la conseguente violenza che ne deriva. «Più che la razionalità di Ciampa, quello che colpisce è l’umanità di Beatrice. Una donna che sceglie di passare per pazza pur di salvare la vita delle persone che hanno offeso la sua dignità, ossia il marito e la sua amante. L’essere per la vita è la vera rivoluzione e non è un caso che questa rivoluzione la compia una donna”.

Questa sera (venerdì 19) Mimmo Sorrentino sarà impegnato nella presentazione del libro “Che tutto sia bene” al Book City di Milano. Letture dei racconti del libro saranno come ogni domenica

sera alle 21 proposte al Bacarò in via del Popolo a Vigevano.

Info e prenotazioni: prenotazioni@teatroincontrovigevano.com - 351.8589448.