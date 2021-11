A Mortara un dicembre tutto in musica

Dicembre in musica a Mortara. Ben sei appuntamenti estremamente variegati, con firme organizzative diverse, nel corso del mese, come a volersi lasciare alle spalle certi momenti bui del recente passato.

Sabato 4 dicembre alle 10 del mattino alla sala rotonda del Civico.17 concerto di pianoforte degli allievi del corso di Veronica Fasanelli. Martedì 7 alle 21 in Auditorium “Cabaret d'na volta”, con pezzi di Jannacci, Gufi, Cochi e Renato e il folk locale reinterpretati dall'inedita formazione dei “Sumbarià” (nella foto della locandina si riconoscono nomi molto noti come Marco Fleba e Terry Papetti); incasso a favore di Telethon, prevendita cartoleria Sorelle Marchesi.

Nella serata di lunedì 13 (ore 21) al Civico.17 l'augurio musicale agli utenti è realizzato da Olga Angelillo e Andrea Albertini, rispettivamente soprano e pianoforte; musiche di Adam, Pierpont, Berlin e Liguori. Domenica 19 si va in scena pomeriggio presto e pomeriggio tardo. Alle 15,30 in piazza del Municipio lo chansonnier tutto mortarese Mauro Starone fa gli auguri da parte dei Servizi Sociali e Culturali della città (assessore Paola Baldin) ai bambini, segue merenda per tutti. Fuori cartellone lo spettacolo della stagione Mortara On Stage dell'Auditorium nella stessa data ma alle ore 18: “Christmas Carols” con il Coro dell'Almo Collegio Borromeo, posto unico dieci euro, botteghino in biblioteca o su mailtiket.it.

Chiude l'attesa del Natale il tradizionale concerto della Corale Laurenziana che torna finalmente in duomo, nella sua San Lorenzo, per la serata di giovedì 23 dicembre.

I due spettacoli dell'Auditorium sono a pagamento, gli altri gratuiti. Solito obbligo di greenpass e mascherina comunque.