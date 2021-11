Al teatro Coccia Gioele Dix in "Cuore divorato"

Il Teatro Coccia di Novara, a chiusura dell’anno di celebrazioni per i 700 anni dalla morte del Sommo Poeta, Dante Alighieri, propone una prima assoluta. Venerdì 3 e sabato 4 dicembre alle 20.30 Gioele Dix firma la regia, la drammaturgia e interpreta “Cuore divorato”, investigazioni sull’amore in risposta ad un sonetto. Chi oggi ha il cuore divorato da Amore? L’idea nasce dal primo sonetto contenuto nella Vita Nova di Dante Alighieri “A ciascun’alma presa e gentil core”.

Dante afferma di aver composto il testo per salutare «tutti li fedeli d’Amore» e per chiedere loro «che giudicassero» un sogno fatto dopo aver incontrato Beatrice per la seconda volta, all’età di 18 anni. In questo sogno il poeta vede Amore personificato che tiene in braccio Beatrice addormentata avvolta in un drappo sanguigno. In una delle mani Amore tiene il cuore del poeta e, dopo aver svegliato la donna, le fa mangiare il cuore, cosa che ella fa «dubitosamente», cioè con paura.

Gioele Dix interprete ma anche regista dello spettacolo in prima assoluta a Novara

Molti sono stati nella storia i poeti che hanno “risposto” a questa sorta di “proposta” lanciata da Dante, a partire da Cavalcanti fino ad arrivare a D’Annunzio. Questa la genesi di “Un divorato cuore”, un’investigazione sull’Amore guidata da Gioele Dix, che utilizzerà i tre sonetti commissionati in risposta al sonetto dantesco a tre poeti del nostro tempo, Francesca Bocca Aldaqre, Fabio Ceresa e Davide Rondoni come fossero degli indizi utili alla comprensione del mistero che aleggia attorno a questo divorato cuore.

La partitura è stata commissionata a tre compositori contemporanei Cristiano Serino, Joe Schittino e Marco Taralli ognuno dei quali musica un sonetto proponendo una cifra personale. L’Orchestra Sinfonica Carlo Coccia è diretta dal M° Antonello Allemandi. In scena la danzatrice Giada Vailati dà corpo a un’etera Beatrice.

Biglietti da 15 a 30 euro online su www.fondazioneteatrococcia.it e presso la biglietteria del Teatro Coccia, aperta da martedì a sabato dalle ore 10.30 alle ore 18.30.