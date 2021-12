La Città Ideale lab: laboratori per bambini ai Musei Civici

L’associazione La Città Ideale e i Musei Civici Luigi Barni di Vigevano hanno ideato cinque appuntamenti dedicati al pubblico più giovane. Un viaggio tra curiosità e fantasia tra le opere custodite nelle sale dei Musei Civici Luigi Barni di Vigevano, ovvero il Museo Internazionale della Calzature e la Pinacoteca Casimiro Ottone.

Lo scopo comune dell’associazione La Città Ideale e della direzione dei Musei Civici è quello di avvicinare i giovani cittadini al patrimonio storico-artistico ducale. Patrimonio che è identità e ricchezza della comunità di cui si fa parte. I quadri come le calzature sono il frutto della ricerca, dell’ingegno e della creatività di un artista, di un designer e, nel caso delle calzature, anche delle mani esperte di artigiani e artigiane.

«Ci piacerebbe trasmettere il messaggio per cui è importante apprendere “il sapere” dai libri, ma lo è anche “il saper fare” che sta dietro la creazione di ogni oggetto della quotidianità», spiegano gli organizzatori. La prima parte, introduttiva ad ogni tema del laboratorio, si terrà in Pinacoteca o al Museo Internazionale della Calzatura, focalizzando l’attenzione su quei contenuti esposti, spunto della parte creativa. I laboratori saranno la seconda parte più impegnativa e si svolgeranno nell’aula didattica dei Musei Civici. Sarà la parte pratica con cui i bambini potranno sperimentare la propria manualità e creatività sui temi proposti.

La locandina con tutti gli appuntamenti della iniziativa ideata dall'ass. La Città ideale insieme ai Musei Civici di Vigevano

Si inizia domenica 12 dicembre alle ore 15,00 con il primo dei laboratori che avrà come protagonista la Pinacoteca C. Ottone. A seguire si alterneranno due laboratori dedicati al Museo Internazionale della Calzatura e altri due dedicati alla Pinacoteca Civica C. Ottone. I laboratori si rivolgono a bambini tra i 6 e i 10 anni e sono gratuiti. E’ necessaria la prenotazione e gli accompagnatori devono essere muniti di super green pass.

Contatti per informazioni e prenotazioni: Barbara Geremia 349.7338909 (anche WhatsApp e sms), mail: b.geremia@libero.it